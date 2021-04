Roma, Fonseca: «Contro il Manchester lotteremo per i tifosi, la nostra ambizione è la finale»

La Roma di Fonseca giocherà domani contro il Manchester United la prima semifinale di Europa League: il match più importante della stagione. Prima della partenza per l’Inghilterra, la squadra è stata abbracciata dai tifosi a Trigoria: «È importante per noi sentire il sostegno dei tifosi, è una motivazione. Tutti noi capiamo l’importanza di questa semifinale e siamo tutti motivati». Ecco le parole del tecnico in conferenza stampa.

La sfida. «È una partita importantissima, non accade tutti i giorni che arriviamo in semifinale. Tutti noi capiamo l’importanza di questo momento, abbiamo avuto il supporto dei tifosi quando abbiamo lasciato Trigoria. Vogliamo lottare per loro, per la città e per il club. È un momento importantissimo per noi».

Il Manchester. «Questa partita è contro una grandissima squadra, magari la principale favorita a vincere la competizione. Abbiamo preparato bene la partita, ho parlato con Chris e Micky che hanno giocato qui. Tutti noi sappiamo che sarà difficile, rispettiamo il Manchester, ma abbiamo le nostro ambizioni».

I problemi difensivi. «L’attacco del Manchester è forte e veloce, ma abbiamo preparato bene la partita. Avere qui Smalling è importante, è vero che non c’è Mancini ma i calciatori che ho mi danno la certezza di poter fare una buona partita. La questione difensiva non è un problema solo dei difensori, ma solo della squadra. Affronteremo una squadra molto veloce in attacco».

Il supporto dei tifosi. «È importante per noi sentire il sostegno dei tifosi, è una motivazione. Tutti noi capiamo l’importanza di questa semifinale e siamo tutti motivati. Avere la motivazione dei tifosi può aiutare la squadra».

