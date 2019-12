Lazio, Lotito: «Trionfo meritato, Juve surclassata. Siamo una grande famiglia»

Claudio Lotito alza a Riad il suo 6° trofeo da presidente della Lazio. E incorona Inzaghi e i suoi giocatori, capaci di battere ancora i campioni d'Italia. «Una vittoria ultra meritata da parte della squadra che è scesa in campo con cuore, qualità e ferocia agonistica. Abbiamo dominato per tutta la partita, questa è una conferma del fatto che possiamo confrontarci con tutti e dare grandi soddisfazioni a tifosi». Sono le prime parole di Lotito, dopo la vittoria della Supercoppa Italiana contro la Juventus. «Ognuno svolge il proprio ruolo con l'obiettivo di dare un grande contributo. Si è creata una grande famiglia, in cui io sono il padre», ha proseguito il patron su Lazio Style Channel, aggiungendo che «se questa squadra rimane coi piedi per terra potrà trasformare qualche sogno in realtà. Grande soddisfazione, abbiamo dimostrato di aver surclassato la Juventus, non è un caso. La lazialità è un modo di vivere, di pensare, di approcciarsi alle persone. Questa vittoria la dedichiamo anche alle persone che, con la fede biancoceleste, riescono ad avere un sorriso pure nei momenti di difficoltà»

