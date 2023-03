Lazio, la mossa di Lotito: con i tanti impegni in Senato, Cristina Mezzaroma diventa presidentessa operativa

Si avvicina il primo ostacolo di una settimana determinante per la Lazio. Giovedì i biancocelesti saranno impegnati in Conference League contro l'AZ Alkmaar. Un ritorno degli ottavi di finale decisivo, dove l'unico risultato ammesso sarà una vittoria con almeno due gol di scarto. Da oggi Sarri inizierà a mettere sul campo le idee tattiche partorite nei giorni scorsi assieme al suo staff, ma nel frattempo arrivano novità importanti dal centro sportivo di Formello e riguardano la direzione del club.

Lazio, Cristina Mezzaroma diventa presidentessa operativa

Nessuno scossone perché il presidente Lotito rimarrà ben saldo a guidare la Lazio. Visti però i tanti impegni in Senato e il poco tempo a disposizione per essere presente come prima a Formello (se non nel fine settimana), il patron ha fatto la sua scelta. D'ora in poi Cristina Mezzaroma, sarà presidentessa operativa del club. Una decisione entrata in vigore da ieri, quando guarda caso la moglie era proprio a Formello. Sarà lei a fissare ulteriori regole e a mettere tutti al loro posto. Questa l'idea del patron per la consorte, che d'ora in avanti manterrà fissa la sua presenza per monitorare l'organizzazione e i ruoli nel centro sportivo.

Una questione di famiglia

Una mossa in continuità con quanto fatto l'estate scorsa quando Lotito lasciò al figlio Enrico e al fidato Fabiani la direzione di Primavera e Women. Giunti a metà stagione, i risultati al momento si stanno vedendo eccome. L'under 19 maschile è prima in classifica nel girone B di Primavera 2 e sogna il ritorno nel massimo campionato dopo due stagioni nella seconda serie. Potrebbe essere solo uno invece l'anno in purgatorio per la Women, prima in Serie B femminile e con il ritorno in A nel mirino. Rendere la Lazio una questione di famiglia fa gonfiare il petto al patron: «Ora la situazione è cambiata». Ecco spiegata la mossa Mezzaroma.