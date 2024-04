Luis Alberto annuncia l'addio alla Lazio: «Lascio il mio stipendio al club»

Sabato 13 Aprile 2024, 08:48

«Aspiro a godermi le ultime partite e poi valuteremo il futuro. Non farò parte del progetto della Lazio il prossimo anno; ho richiesto al club di rescindere il mio contratto e ho deciso di non accettare ulteriori compensi. I prossimi quattro anni saranno per altri giocatori; ritengo giusto fare un passo indietro da un club che mi ha dato tanto. Ma credo sia il momento opportuno per rinunciare al mio stipendio in favore della società», ha dichiarato Luis Alberto, centrocampista della Lazio, in un'intervista post-partita con DAZN. Parlando dei fischi ricevuti, lo spagnolo ha commentato: «I fischi sono parte del gioco. La stagione non sta andando bene, abbiamo perso il derby e i tifosi hanno tutto il diritto di esprimere il loro dissenso», ha concluso. Lazio contestata, lo striscione della Curva Nord contro i giocatori