Ultimo aggiornamento: 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Parte malissimo l'avventura del Trapani in Lega Pro. I siciliani non hanno potuto disputare il match d'esordio contro la Casertana a causa del mancato tesseramento del nuovo medico sociale.Le due squadre erano infatti pronte per scendere in campo ma quando gli ispettori della Procura Federale e della Lega Pro, si sono resi conto di tale mancanza, hanno vietato l'inizio della gara. Il club siciliano aveva anche trovato un sostituto ma questo non era stato tesserato in tempo e così gli ufficiali di gara non hanno potuto che applicare il regolamento e decretare la sconfitta a tavolino. Oltre a questo, il Trapani adesso potrebbe anche rischiare un punto di penalizzazione.La situazione all'interno della società è esplosiva: a fine partita, il capitano Felice Evacuo, ha avuto un duro confronto con il nuovo proprietario del Club, Gianluca Pellino. Inoltre ci sono le allarmanti dichiarazioni del centrocampista Stefano Pettinari che al portale "Trapanigranata.it" ha denunciato un fatto molto grave: "Abbiamo svolto un'intera seduta di allenamento senza sapere l'esito dei tamponi e solo dopo abbiamo saputo della positività di un nostro compagno di squadra".