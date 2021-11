Lecce-Parma, Buffon per la prima volta in carriera subisce quattro gol nel primo tempo

Probabilmente si aspettava altro, Gianluigi Buffon, dalla sua seconda esperienza a Parma. Con sedici punti in dodici partite in Serie B, i gialloblù sono al tredicesimo posto in classifica, ben lontani dunque dalla zona play-off e ancora più lontani dai primi due posti che invece vorrebbero dire promozione diretta. È vero, ci sono ancora quasi tre quarti di campionato da giocare, ma se si dovesse ripartire da oggi, be' le cose andrebbero tutt'altro che bene, anzi. Nella gara del Via del Mare di Lecce, contro i padroni di casa di Marco Baroni hanno vinto per 4-0, segnando tutte le reti durante il primo tempo e facendo segnare anche un nuovo record al portiere campione del mondo del 2018. Buffon, infatti, all'alba dei suoi 44 anni (che compirà a gennaio) non aveva mai incassato così tanti gol in soli 45 minuti.

