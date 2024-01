Buffon si racconta: «Il matrimonio? Lo rimando per l'Europeo. Il ruolo in Nazionale mi rende orgoglioso»

Lo scudetto dell'Italia sempre addosso, non più su una maglia, ma sulla giacca che insieme alla cravatta è la nuova divisa di Gigi Buffon. L'ex portiere della Juventus e del Parma ha appeso i guantoni al chiodo in estate per cominciare il suo percorso da dirigente. Ora è nello staff della Nazionale e ricopre il ruolo che prima era di Gianluca Vialli «senza scimmiottarlo», come afferma lui stesso al Corriere della Sera.

Le parole di Buffon

Nell'intervista, l'ex numero 1 d'Italia, ha parlato della sua fede, del suo rapporto con il padre: «Da piccolo tifavo Juventus perché d'inverno i miei genitori mi mandavano dagli zii a Udine e loro erano bianconeri sfegatati. Poi, come spesso capita, quando sei un ragazzino vieni rapito dai personaggi e così fui calamitato da Trapattoni. Quando andò all'estero avevo 9-10 anni e iniziai a tifare per le squadre meno blasonate che erano in Serie A. Dai 12 anni iniziai a tifare Genoa».

Gianluigi poi ha continuato parlando del rapporto con i genitori: «Lasciatemi una menzione alla mamma.

Mio padre è friulano, quindi un po' freddo, ma è sempre bastato uno sguardo o una frase per farmi capire quello che gli faceva piacere e quello che non apprezzava. Il mio ruolo in Nazionale? Sono orgoglioso. Sarei un folle a pensare di poter trasmettere qualcosa come è riuscito a Gianluca. Cerco almeno di non farlo rimpiangere troppo, senza però scimmiottarlo. Faccio Gigi Buffon». Infine, Buffon ha chiuso parlando della sua relazione con Ilaria D'Amico e le nozze: «Sono 10 anni che stiamo insieme, siamo molto sereni e felici. Questa è la cosa più importante. Volevamo sposarci nel giugno 2024, ma per via dell'Europeo o slitta o anticipiamo, non abbiamo ancora deciso».