Alena Seredova ospite a Verissimo, chi è la showgirl: il tradimento di Buffon, la dolorosa separazione, i figli e il matrimonio con Alessandro Nasi

Alena Seredova torna a Verissimo con una lucente fede al dito. La showgirl sarà ospite oggi nel salotto di Silvia Toffanin, alle 16,30 su canale 5, per raccontare il suo matrimonio con Alessandro Nasi. I due si sono sposati a Noto, in Sicilia il 17 giugno del 2023. Nessun legame con la città scelta, anzi una decisione presa perché questo è un nuovo inizio per tutti. E oggi saranno a mediaset per raccontare ai telespettatori l'emozione di quel giorno. Ma vediamo insieme chi è Alena Seredova.