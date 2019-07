Leao più Duarte, il Milan vicino al doppio colpo. Bale al Jiangsu: contratto da 22 milioni a stagione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

scatenato. Dopo la doccia fredda per la trattativa sfumata, il club rossonero ha chiesto ancora aiuto al potente procuratore Jorge Mendes per arrivare al gioellino del LilleL'attaccante portoghese è davvero molto vicino. In Francia danno l'affare per concluso sulla base di 35 milioni di euro con l'inserimento del cartellino del giovane. Le novità riguardano anche la difesa, perché grazie alla mediazione di Alessandro Lucci, avvistato spesso a 'Casa Milan' nell'ultimo periodo, il Milan ha strappato il sì di, centrale brasiliano del. Si tratta di un'operazione da 11 milioni di euro. Attese poi novità sul fronte Angel Correa: l'agente dell'argentino è a Milano per provare a concludere l'affare, dopo l'intesa di massima tra i club sui 40 milioni. Scatenata anche l'Inter. Aspettando Dzeko, i nerazzurri preparano il rilancio per, finito nel mirino anche della Juventus. Ieri, il ds Paratici ha avuto un lungo colloquio con l'agente del belga, Federico Pastorello, per disturbare in questa fase i rivali nerazzurri. I bianconeri vogliono sfruttare la carta Dybala, già sul taccuino dello United. Chiusura di calciomercato estero: Bale ha trovato un accordo da 22 milioni di euro a stagione con lo Jiangsu.