Lazio: Immobile e Pedro assenti, ma c'è ottimismo. Intanto domani Zhao è atteso a Formello

Terminato il primo giorno di lavoro settimanale per la Lazio. Sarri ha dato appuntamento in campo alle 15:30 quest’oggi per riprendere le operazioni dopo due giorni di riposo. Il programma odierno non ha previsto tattica. Solo esercitazioni atletiche e tecniche alle quali hanno partecipato regolarmente anche Leiva e Lazzari, leggermente acciaccati dopo la sfida contro la Sampdoria. Aggregati alla prima squadra pure Floriani Mussolini, Bertini e Crespi dalla Primavera.

Lazio, ottimismo a Formello: Immobile e Pedro mettono nel mirino la Juventus

Dal quartier generale biancoceleste arrivano i tanto auspicati sospiri di sollievo per Sarri. Il Comandante ha incrociato bene le dita nelle ultime ore visto che nonostante l’assenza odierna cresce l’ottimismo sia per le condizioni di Immobile che di Pedro. Entrambi hanno lavorato in palestra, con lo spagnolo che si è spostato anche sul campo. L’obiettivo per quanto riguarda il capitano è restituirlo a Sarri entro sabato, a due giorni dalla sfida contro la Juventus. Con la caviglia che dà meno dolore il traguardo è più che possibile, Vlahovic avvisato. Obiettivo bianconeri anche per Pedro, ma massimo in panchina. L’esterno verrà valutato di giorno in giorno prima di rimettersi gli scarpini. Scongiurata però l’ipotesi di una chiusura anticipata di stagione.

Lazio: Changpeng Zhao, numero uno di Binance, atteso domani a Formello

Dopo le belle parole del numero uno di Binance, Changpeng Zhao: «I love Lazio», il club ha fatto il primo passo per far sentire la sua vicinanza al jersey sponsor. Ieri la rappresentanza del marketing biancoceleste ha consegnato la terza maglia, quella di colore nero, al celebre esperto di criptovalute con tanto di iniziali, CZ, e il numero 1 sulla parte posteriore. L’improvvisata a Palazzo Brancaccio non escluderà una visita a Formello da parte di Zhao. Quest’ultimo è infatti previsto nel Lazio Training Center nella giornata di domani. I tifosi sui social stanno impazzendo: «Compra la Lazio, facci questo regalo», ma il fondatore di Binance ha chiarito subito la situazione a Rainews: «Di solito non compriamo squadre di calcio, non sapremo come gestirle, ma possiamo aiutare ad emettere fan token e aumentare il coinvolgimento dei tifosi. Potremmo diventare miner o investitori. Vogliamo aiutare ad entrare nel nuovo mondo delle criptovalute, cosa che sono convinto aumenterebbe notevolmente le disponibilità finanziarie». Intanto però non si farà mancare una stretta di mano con Immobile e compagni prima di parlare di affari con Lotito.