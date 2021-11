Lazio, sorpresa Zaccagni. Lazzari out, da verificare Immobile

La Lazio riprende gli allenamenti dopo le fatiche in Europa League con una sorpresa. Sul campo spunta Zaccagni. Una bella notizia per Sarri che, probabilmente, se il giocatore confermerà le buone sensazioni avute quest'oggi, potrebbe anche essere convocato per la sfida con la Salerniatana. L'ex del Verona ha anticipato i tempi, non ha voluto aspettare la sosta, si sentiva bene e ha voluto provare. L'esterno ha completato la sgambata in gruppo, ha recuperato dal trauma distorsivo al ginocchio destro.

Le sensazioni di un suo possibile ritorno sono positive, anche perché ha fatto tutto insieme alla squadra: riscaldamento, parte atletica, tattica e partitella. In campo non si sono visti i calciatori che hanno giocato col Marsiglia, per quasi tutti loro palestra, tranne per Lazzari e Immobile. Il primo ha un problema muscolare e con la Salernitana sarà fuori, mentre da verificare ci sono le condizioni dellattaccante che ha concluso la sfida d'Europa League con qualche acciacco e il solito fastidio al collaterale del ginocchio. Domani dovrebbe partecipare all'allenamento ed essere pronto per domenica contro la Salernitana.