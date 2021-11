Sarri soddisfatto a metà: «Un po' timidi, ma risultato buono. Ora sta a noi»

Contento a metà Maurizio Sarri. Felice per il risultato, un po' meno per quello che ha visto nel primo tempo, dove la squadra ha avuto difficoltà a reggere l'urto col Marsiglia..«Loro quest’anno sono una squadra forte con valori tecnici elevatissim - ha spiegato il tecnico della Lazio -i. Ci hanno messo in difficoltà raggiungendo il pareggio nel finale, dispiace non aver portato a casa la vittoria». L'allenatore prova comunque a guarare avanti: «Adesso guardando a classifica dobbiamo assolutamente vincere le prossime due partite e saremo qualificati come primi nel girone».Insomma, bene, ma non proprio benissimo e Sarri non fa che ribadirlo in modo chiaro e netto: «Nel primo tempo abbiamo gestito male il pressing, mentre nel secondo tempo abbiamo gestito e palleggiato meglio. Sono segnai che la squadra sta vivendo, perche pareggiare qui contro una squadra forte è segno di buone prestazione. Ora il prossimo step è avere più coraggio nel palleggiare sotto pressione»