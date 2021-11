Giovedì 4 Novembre 2021, 23:35

STRAKOSHA 5,5

Vola sulla capocciata di Milik, non può nulla sul penalty. Legge invece male un cross di Under sul palo. È già a terra nel pareggio. Intermittente.

LAZZARI 5,5

Fatica per 25’ in ripiegamento, poi è costretto a uscire per infortunio. Sfortunato.

LUIZ FELIPE 6,5

È irruento, ma efficace e grintoso. Si lancia davanti e dal suo tiro nasce il pari di Felipe Anderson. Tosto.

ACERBI 5

Un ottimo anticipo al volo, poi rovina tutto con il tocco da rigore su Milik e il passaggio a Payet per il pareggio. Maldestro.

HYSAJ 5,5

Rischia l’autogol, si fa sovrastare in duello aereo e da ogni sprint di Under. Spostato a destra, meglio. Impaurito.

LUIS ALBERTO 6

Predica filtranti nel deserto, protesta parecchio con l’arbitro, ma dà il suo importante contributo dietro. Incompreso.

LEIVA 5,5

È macchinoso, in ritardo e in difficoltà nel palleggio. Esce perché è in affanno. Al tramonto.

BASIC 6

Fa un gran lavoro difensivo, ma davvero poco in inserimento. Mastino.

FELIPE ANDERSON 6,5

È spento per 45’, si riaccende col gol. Applausi perché aiuta e si sacrifica nel secondo tempo. Redivivo.

IMMOBILE 7

Stringe i denti, pressa e trova il tiro dell’apparente vittoria. Staccato Piola. Acciaccato prende per mano la squadra. Leader.

PEDRO 6

Si muove tanto a vuoto, diventa nervoso, ma si danna sino all’ultimo respiro. Esperto.

MARUSIC 5,5

Blocca Under solo in una ripartenza, si fa beffare da un velo sul 2-2 del Marsiglia. Trasparente.

CATALDI 6

Ci prova dalla distanza con un tiro a giro di poco alto. Esce palla al piede con malizia e talento. Elegante.

MILINKOVIC 5,5

Entra e per poco non trova il tris, ma è in fuorigioco. In uscita fa inutili giochi di prestigio. Lezioso.

RAUL MORO NG

AKPA AKPRO NG

SARRI 6

Invoca la squadra più alta e addirittura il lancio lungo pur di venire incontro all’11 in campo. Elettrico.