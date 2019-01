Lazio, tutti a cena con Leiva: i 32 anni di Lucas sono in compagnia della squadra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Festeggia il suo compleanno e invita tutta la squadra, Lucas Leiva. Il centrocampista della Lazio, che lo scorso 9 gennaio (stessa data di nascita del club nel 1900) ha compiuto 32 anni, ha aspettato ieri sera per spegnere le candeline. Un party in un ristorante di Formello, a due passi dal centro sportivo, già luogo della cena di squadra andata in scena a novembre. Musica sudamericana, portate deliziose, gli amici più stretti oltre ai colleghi con le rispettive famiglie. Insomma, un'occasione per festeggiare, ma anche per compattare il gruppo. Da vero professionista Leiva ha rimandato il brindisi all’indomani della vittoria in coppa Italia con il Novara. Tutti presenti (o quasi) per il "Comandante", segno che la leadership dell'ex Liverpool è riconosciuta da senatori e non all'interno dello spogliatoio.Da domani, invece, inizieranno i preparativi per la sfida contro il Napoli, in programma domenica sera al San Paolo. Il mach, da sempre considerato ad alto rischio, è in programma alle 20:30, ma l’orario verrà confermato dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive nella giornata di mercoledì. In alternativa potrebbe essere vietata la trasferta ai tifosi laziali.