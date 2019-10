Lazio, le pagelle: Luis Alberto fa il Mago, Lulic è un combattente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Torino crolla dopo 10 minuti di pressing, la Lazio controlla e poi lo punisce con la qualità dei suoi campioni. Anzi, Inzaghi aveva chiesto i gol da altri giocatori, gli risponde subito con una bomba Acerbi. Poi il solito Immobile aggiorna i numeri davanti a Mancini.Facile la parata centrale su una punizione di Baselli. E’ bravissimo su un tiro deviato di Meité, lo salva la traversa sulla semirovesciata di Belotti. Istintivo.E’ ordinato e grintoso, spinge e ci mette il veleno in ogni intervento. Recupera un pallone dietro l’altro e non perde un duello. Perfetto.Lascia partire un siluro d’esterno dai quaranta metri e trova l’incrocio. Controlla ogni inserimento al centro. Tuttocampista.Nessuno lo mette in difficoltà né in affanno. Bravo in anticipo, stavolta pulito senza dover essere troppo cattivo. Senatore.Diligente, ma senza nessun guizzo. Non spinge mai sul fondo e si becca un giallo senza nessun senso. Scolaretto.Bellissimo un cross per Lulic, poi dosa le energie. Va piano perché i ritmi sono bassi e bisogna pensare ai prossimi incontri. Controllato.Con un’ottima punizione a giro sfiora l’incrocio. In regia fa sempre il suo e non fa rimpiangere Leiva acciaccato. Rigenerato.Bello un lancio per Caicedo, sale in cattedra pian piano. Lancia Ciro in profondità con l’assist del raddoppio e poi Caicedo. Mago.Entra in area, anticipa De Silvestri, ma calcia fuori al volo da due passi. In pressing recupera tantissimi palloni, di testa prova il tris. Lotta.Supera Lyanco in dribbling e piazza il piattone fuori dai pali. Gli viene annullato il gol per il fuorigioco d’Immobile, poi si conquista il rigore. Generoso.Sirigu para il suo primo tentativo, al secondo viene tramortito. Bomba sul primo palo, poi anche il penalty trasformato. Terminator.Entra e cerca subito il centro, ma il suo tiro viene deviato sul fondo. Poi è Sirigu sul suo diagonale a fare un miracolo. Propositivo.E’ ormai lento ogni volta che entra in campo, calcia centrale dopo un’azione spettacolare della Lazio. Spompato ma presente.Ha ritrovato la Lazio nello spirito e negli uomini. Il turnover non cambia gli equilibri ritrovati e adesso arrivano pure i punti. Cocciuto.Ha vita facile e dirige bene. Non ha dubbi sul penalty e il rosso a Nkoulou per il fallo su Caicedo da ultimo uomo. Esperto.