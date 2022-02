Lazio: Sarri ancora perplesso. Acerbi riassapora il campo, trattamenti per Immobile

Non si dà pace Sarri. Il Comandante non ha voluto fare drammi in pubblico dopo la pesante sconfitta contro il Milan, ma non si spiega veramente l’ennesimo crollo della sua Lazio. Spesso capita che non sia lui a dirigere la seduta di ripresa dopo una gara, ma oggi era d’obbligo. Il tecnico ha già cominciato a studiare il prossimo avversario. D’altronde, come da lui sottolineato, la sua squadra per l’ennesima volta dovrà scendere in campo dopo meno di 70 ore, ma basta cercare alibi. Con l’analisi video di stamattina il tecnico ha dato il via alla preparazione per il Bologna dopodiché il gruppo è stato diviso.

Acerbi torna a lavorare sul campo, ma l'attenzione è tutta sulle condizioni di Immobile

Tutti i titolari di San Siro sono rimasti a lavorare in palestra. Per chi invece non ha giocato oppure è subentrato nella seconda frazione come Leiva, Luis Alberto, Pedro, Lazzari e Raul Moro è stato preparato un allenamento soft: torello, circuiti tecnici e partita a campo ridotto. Inutile forzare troppo con un nuovo impegno ufficiale alle porte. Tra l’altro il terzo della settimana, quello che la Lazio a detta di Sarri soffre di più. Gli unici a rimanere di più sul manto erboso del Fersini per delle esercitazioni atletiche sono stati Akpa Akpro e Cabral, ancora fuori condizione (e il secondo dovrebbe essere il rinforzo del mercato). La buona notizia per Sarri riguarda Acerbi. Il difensore dopo gli accertamenti di ieri in Paideia ha ottenuto il via libera per intervallare il lavoro in palestra con quello sul campo nel suo percorso di recupero.

L’obiettivo resta quello di metterlo a disposizione per l’andata con il Porto, ma non è da escludere che non si forzi la mano e si posticipi il rientro con l’Udinese. D’altronde un altro stop significherebbe stagione finita per il Leone. Arriviamo infine a Immobile. Il bomber biancoceleste ieri sera è stato sostituito per un forte dolore al collo del piede destro dopo l’impatto con la tibia di Kalulu. Sarà una giornata di riposo e valutazioni cliniche a Formello per il capitano. Quest’ultimo ha ricevuto dei trattamenti alla caviglia (che al momento muove bene) e solamente in caso di necessità si sposterà alla Paideia per ulteriori accertamenti. La speranza di Sarri è che San Ciro possa fare un altro dei suoi miracoli, ma al momento la sua presenza per sabato pomeriggio contro il Bologna resta in dubbio. L’importante però è non averlo perso per più partite.