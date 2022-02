Lazio, Sarri: «Perplesso per stasera, ma nessun dramma. Immobile? Valuteremo nelle prossime 60 ore»

La Lazio crolla a San Siro col Milan e saluta il primo obiettivo stagionale. Una sconfitta pesante e soprattutto inaspettata per Sarri: «Difficile da spiegare perché la squadra sembrava in un buon momento dal punto di vista fisico, mentale e dell'entusiasmo. Eravamo spenti e spero che il problema sia stato fisico, un momento di stanchezza fisica. Qualora sia mentale sarebbe più preoccupante. Era un periodo che facevamo prestazioni di buon livello e stasera siamo tornati agli antichi difetti». Questo il pensiero del tecnico che poi rincara la dose: «Gli alti e bassi negli ultimi due mesi non c’erano più stati. Questa era una partita dove mi aspettavo delle difficoltà, ma una prestazione diversa perché mi sembrava un momento di brillantezza mentale e fisica. Mi lascia l’amaro in bocca e resto perplesso. Speriamo di rialzarci subito». Il Comandante non si dà pace per la prestazione dei suoi, e incrocia le dita per Immobile: «Si tratta di un colpo forte sul collo del piede e speriamo di recuperarlo dubito, poi vediamo l’evoluzione domani».

Sarri: «Loro avevano più benzina in ogni situazione. Immobile? Vedremo le prossime ore»

Ciro o meno, l'importante ora è guardarsi negli occhi e capire come superare queste problematiche: «Loro sembravano avere più benzina di noi in tutte le situazioni. Per me è difficle da capire questo atteggiamento dopo aver visto allenamenti a ritmo elevato. Nessun dramma, ma analizziamo bene perché abbiamo queste serate di assenza e focalizziamoci sulla prossima partita». La prossima sfida contro il Bologna sarà determinante: «Vedremo se ci permetterà di essere belli solidi in lotta per l'Europa», eppure la Lazio rischia di non avere il suo bomber, Immobile, uscito comunque senza l'ausilio delle stampelle dallo spogliatoio. Chi lo sostituirà?: «Se non dovesse recuperare entro 60 ore vedremo qualche altra soluzione e l’abbiamo fatta anche ultimamente quando Ciro era assente».

Sarri: «Non mi piace il format della Coppa Italia». E cita l'FA Cup come modello

Nuova parentesi poi sulla polemica di ieri in merito alla Coppa Italia: «A me non piace il format della Coppa Italia, ma questo non c’entra niente con la partita. La coppa nazionale più venduta nel mondo è l’FA Cup. Lì si giocano tutti i turni tutte le squadre, le quali vengono estratte in un sorteggio globale in diretta televisiva. La prima gioca in casa e la seconda fuori - afferma il tecnico - e ti può toccare chiunque. Noi (il Chelsea, ndr) in Coppa di Lega abbiamo affrontato il Liverpool ai 32esimi di finale ad Anfield. La Coppa Italia mi sembra pensata per convogliare le squadre che televisivamente rendono di più in una certa direzione. Per questo è antisportiva». Infine un piccolo accenno anche al suo Napoli dal quale però la Lazio ha caratteristiche differenti: «Questa squadra ha determinate caratteristiche. Non puoi clonare i calciatori e far giocare tutti nello stesso modo. Il Napoli aveva una qualità superiore nel palleggio. Noi dobbiamo trovare la nostra dimensione, però non possiamo essere quelli di stasera».