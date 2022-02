Diretta Milan-Lazio 3-0: Squadre al riposo, dominio totale dei rossoneri

Ancora notte di Coppa Italia a San Siro: dopo Inter e Roma, Milan e Lazio sono in campo per cercare il pass per le semifinali, dove la vincente incontrerà proprio i nerazzurri. Rossoneri, dopo il successo in Serie A nel derby, con Giroud in forma super ma costretto a fare gli straordinari vista l'assenza prolungata di Ibrahimovic, dietro di lui spazio dal 1' per Messias; Sarri concede riposo a Pedro e lancia Zaccagni al fianco di Felipe Anderson e Immobile, in gol nel turno di campionato e intenzionato a regalare il passaggio del turno ai biancocelesti.

Milan-Lazio, le formazioni ufficiali

Secondo tempo

45' + 1' Finisce qui il primo tempo. Solo Milan in campo: i rossoneri chiudono la prima frazione avanti 3-0!

45' L'arbitro assegna 1' di recupero

45' TRIS DEL MILAN! Partita a senso unico, ancora rossoneri efficaci sull'asse Leao-Giroud col francese che firma la doppietta personale

41' RADDOPPIO DEL MILAN! Contropiede magistrale dei rossoneri, Leao si inventa una gran giocata in area e serve Giroud che deve solo appoggiare in rete

24' GOL DEL MILAN! Verticalizzazione per Leao che brucia la difesa laziale e con freddezza trafigge Reina! 1-0 per i rossoneri

11' Sventola di Kessie dal limite dell'area: Reina è attento e blocca senza problemi

4' Primo squillo di Immobile: classica verticalizzazione per l'attaccante biancoceleste che però, disturbato da Kalulu, forza la conclusione spedendo fuori

1' Cominciata la semifinale di Coppa Italia tra Milan e Lazio

Primo tempo

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernández; Tonali, Kessie; Messias, Díaz, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Florenzi, Tomori; Bakayoko, Bennacer, Castillejo, Krunić, Saelemaekers; Lazetić, Maldini, Rebić. All.: Pioli.

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusić; Milinković-Savić, Cataldi, Basić; F. Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Adamonis, Strakosha; Floriani, Kamenović, Lazzari, Radu; A. Anderson, Leiva, Luis Alberto; Cabral, Moro, Pedro, Romero. All.: Sarri.

ARBITRO: Simone Sozza

MARCATORI: 24' Leao, 41' e 45' Giroud

ESPULSI:

AMMONITI: pt 1', st

RECUPERO: Tonali (M), Luiz Felipe (L)

Dove vederla in tv e diretta streaming

La sfida di Coppa Italia Milan-Lazio, in programma alle 21.00 allo stadio Meazza in San Siro di Milano, sarà visibile in esclusiva su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Inoltre la diretta testuale del match sarà disponibile sul sito web de IlMessaggero.it.