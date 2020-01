Lazio-Sampdoria, ore 15 La diretta Le formazioni

Ultimo aggiornamento: 14:44

Incredibile la sequenza di vittorie consecutive per la Lazio di Simone Inzaghi: sono 10 ora i successi di fila colti da Immobile e compagni; i biancocelesti sono imbattuti all'Olimpico, dopo hanno trionfato in 7 occasioni sulle 9 sfide giocate. La Sampdoria aveva realizzato 14 reti in 18 incontri, poi ne ha fatti 5 tutti in una volta col Brescia; da segnalare a questo punto che la porta di Audero è inviolata da 225 minuti, dal gol di Ronaldo nell'1-2 del 18 dicembre scorso contro la Juventus.Il match tra Lazio e Sampdoria apre il programma della 20esima giornata di Serie A, la prima di ritorno. Momento magico per i capitolini, che dopo l'1-0 casalingo sul Napoli continuano l'inseguimento alle prime due posizioni e si ritrovano ora a -4 dall'Inter con una partita in meno rispetto ai nerazzurri; vittoria di tutt'altro sapore invece una settimana fa per i blucerchiati, che superando il Brescia a Marassi 5-1 hanno potuto così allungare a +4 sulla terzultima posizione in graduatoria.Le probabili formazioni: Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile: Audero; Bereszynski, Chabot, Colley, Murru; Jankto, Thorsby, Vieira, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella