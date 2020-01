Lazio, Immobile non si ferma più: tripletta alla Sampdoria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Conferma le statistiche e lancia la Lazio nella lotta allo scudetto. Ciro Immobile non si ferma più. Contro la Sampdoria, la sua vittima preferita, segna tre gol e propizia la rete di Caicedo. In Serie A sono 23 i centri realizzati finora, che gli consentono di consolidare i primo posto nella classifica cannonieri e fare la voce grossa anche nella speciale graduatoria per la Scarpa d’Oro. Immobile segna e la Lazio va: undicesima vittoria consecutiva in campionato, migliorato il record già stabilito nella giornata precedente. Quella di Simone Inzaghi è una squadra che non ha paura e non si pone limiti. Con un attaccante così poi nulla è precluso, neanche il tricolore. Superato Bruno Giordano, l’attaccante di Torre Annunziata è a quota 112 gol in totale con la maglia biancoceleste e ora punta Giorgio Chinaglia, a quota 122. Con una gara da recuperare e aspettando le partite di Juventus e Inter, la Lazio è a tre punti dai bianconeri. La Champions sembra alla portata di mano, ma sognare qualcosa di più è lecito. Martedì ci saranno i quarti di coppa Italia contro il Napoli al San Paolo, domenica il derby contro la Roma. Due gare che Immobile ha già messo nel mirino.