Lazio-Salernitana, probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

Il tour de force di questi ultimi venti giorni, si conclude per la Lazio di Maurizio Sarri contro la Salernitana, una gara dal sapore particolare soprattutto per il presidente biancoceleste, Claudio Lotito, che solo quest'anno ha dovuto cedere i granata a due trust. Dopo due pareggi arrivati in extremis, ora si deve tornare alla vittoria. E magari facendo continuare a volare Ciro Immobile, ormai bomber indiscusso e sopra tutti nella storia della società. Ecco le probabili formazioni con Danilo Cataldi che potrebbe riprendere il posto da titolare al centro della mediana con Luis Alberto e Sergej Milinkovic-Savic ai lati.

APPROFONDIMENTI SERIE A Napoli, De Laurentiis: «Il futuro di Insigne dipende da... IL FOCUS Lazio, sorpresa Zaccagni. Lazzari out, da verificare Immobile SERIE A Reina colpito da un nastro adesivo e da una monetina

SEGUI LA DIRETTA DI LAZIO-SALERNITANA

Lazio-Salernitana, le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

SALERNITANA (4-4-2): Belec; Zortea, Gyomber, Strandberg, Jaroszynski; Schiavone, Di Tacchio, Oby, Ribery; Bonazzoli, Simy. All. Colantuono

Dove vederla in tv e diretta streaming

La sfida tra Lazio e Salernitana, valevole per la dodicesima giornata di Serie A, in scena all'Olimpico di Roma alle 18 di domenica 7 novembre sarà disponibile in diretta esclusiva su Dazn, basterà quindi scaricare l'app dedicata su smart tv di ultima generazione o, in alternativa, collegare la propria tv a un Timvision Box, a una console come Playstation, oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. La diretta testuale della partita sarà disponibile sul sito del Messaggero.it.