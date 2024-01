Roma, Soyüncü e Alexsandro Ribeiro gli obiettivi di mercato. Derby: controlli per Pellegrini, difesa in emergenza

La Roma arranca, il derby è alle porte e José Mourinho ha una lista di infortunati interminabile. Ai lungodegenti Kumbulla e Abraham si è recentemente aggiunto Sanches. E come se non bastasse oggi Pellegrini ha svolto dei controlli alla schiena per la botta rimediata da Scalvini in Roma-Atalanta. Non solo, Llorente è in forte dubbio per il fastidio all'adduttore e Mancini ha la pubalgia. La difesa è in crisi, l'unico che non ha problema è Dean Huijsen arrivato a Trigoria meno di una settimana e all'esordio in Serie A. Rischia di dover giocare il derby titolare a soli 18 anni, e con appena 57 minuti disputati nel massimo campionato italiano.

Dybala, manca solo una "joya" nel derby: nessuna vittoria né gol contro la Lazio

Gli ultimi movimenti di calciomercato

Per questo Tiago Pinto, prima di lasciare la Roma il 3 febbraio, vorrebbe fare un ultimo regalo a Mourinho. Prima, però, la necessità è vendere. Uno su tutti è Spinazzola che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e piace in Arabia Saudita e Premier. Tra i partenti anche Renato Sanches che potrebbe essere dirottato al Besiktas. La cessione dell'esterno azzurro apre all'arrivo di Soyüncü dell'Atletico Madrid. Il turco è un difensore centrale utilizzato solo 212 minuti tra campionato e coppe. Potrebbe arrivare in prestito. Dalla Francia, invece, accostano alla Roma Alexsandro Ribeiro del Lille, difensore brasiliano di 24 anni.

Ha il contratto in scadenza nel 2026 e giallorossi potrebbero avanzare l'offerta di prestito con obbligo di riscatto.