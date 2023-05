Lazio, rifinitura anti Udinese ancora senza Marcos Antonio: Vecino dal 1', Marusic migliora

La Lazio porta a termine anche la rifinitura in ottica Udinese, match che varrà tantissimo in vista della corsa Champions. I biancocelesti infatti arriveranno alla sfida già a conoscenza dei risultati di Inter che Milan, per questo Sarri ha chiesto a più riprese un approccio con la massima attenzione alla sua squadra. Il tecnico stamattina ha diretto le ultime prove tattiche prima della partenza per il Friuli, trasferta in vista della quale non avrà a disposizione due centrocampisti. Oltre a Cataldi infatti non partirà nemmeno Marcos Antonio, ancora ai box per i fastidi alla caviglia sinistra.

Lazio, le probabili scelte di Sarri

Appuntamento poco dopo le 11 in campo quest’oggi. Riscaldamento diviso tra torello, attivazione atletica e rapidità, poi largo alle prove tattiche. In base a quanto visto sul campo di Formello, in porta ci sarà come sempre Provedel. Casale e Romagnoli saranno i centrali, mentre sulle fasce i due terzini più conservativi, Marusic (che oggi è rientrato a pieno regime) e Hysaj, restano favoriti sui due più offensivi, Lazzari e Pellegrini (che ha terminato anzitempo il suo allenamento). In cabina di regia senza Cataldi e Marcos Antonio tornerà dal 1' Vecino. Sarri ha provato anche Patric, ma si tratta solo di una soluzione di emergenza. Da play potrebbe giocarci anche Luis Alberto, che però inizierà da mezzala, così come Milinkovic. Entrambi sono diffidati e dovranno limitare al massimo i rischi. Infine davanti si procede verso il solito tridente formato da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Intravede ancora la panchina Pedro, nonostante il buon subentro col Lecce.

Probabili formazioni:

Udinese (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Beto. All.: Sottil.

Indisponibili: Deulofeu, Success, Ehizibue, Ebosse, Pafundi.

Diffidati: Ebosele, Lovric, Success, Udogie.

Squalificati: Becao.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: Cataldi, Marcos Antonio.

Diffidati: Cancellieri, Luis Alberto, Milinkovic.

Squalificati: -