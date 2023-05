Lazio, ritorno ai tre punti e secondo posto confermato. Era successo solo una volta nell'era Lotito alla 33esima giornata

L’unica cura per le due sconfitte consecutive sarebbero stati solamente i tre punti col Sassuolo, e così è stato. Il 12° gol di Felipe Anderson in stagione con record personale annesso e il primo centro di Basic in Serie A hanno regalato di nuovo il secondo posto in classifica alla Lazio. Sarri nonostante i quattro cambi di formazione ha comunque portato a casa il risultato confermandosi in pole in una corsa Champions che adesso vede i biancocelesti sei punti sopra al quinto posto.

La Lazio batte il Sassuolo 2-0 e torna al secondo posto: a segno Felipe Anderson e Basic

Lazio, le parole di Sarri

Una situazione impensabile a inizio stagione, eppure il tecnico ancora non si sbilancia: «La strada è ancora lunga e la classifica è corta. Sono tutti banchi di prova – ha detto dopo il triplice fischio – e ogni partita è un singolo evento». E ancora: «L’Inter che abbiamo trovato davanti a noi stava in salute, a un certo punto hanno fatto cambi impressionanti, entravano giocatori più forti di quelli che uscivano. Ma ora cerchiamo di "sparare" tutto quello che ci è rimasto sperando di recuperare qualche giocatore».

Lazio seconda alla 33esima giornata: è la seconda volta nell’era Lotito

Concentrazione in vista dell’obiettivo, nient’altro. Ogni gara è a sé per il tecnico, che già da oggi inizierà a studiare ilmentre la sua squadra verrà seguita dai fisioterapisti, ma non si allenerà. Tutto rimandato a domani, già giorno di rifinitura, ma nel frattempo è giusto godersi un secondo posto che a questo punto della stagione era capitato solo un’altra volta nella gestione. Si tratta del 2014-15, la prima annata di, proprio il prossimo avversario in questo campionato. In quel caso la Lazio chiuse terza in classifica ottenendo il pass per i preliminari di. Confermare quel piazzamento stavolta significherebbe agguantare la qualificazione diretta, ma Sarri il secondo posto vuole tenerselo stretto, anche perché con Lotito presidente non lo ha conquistato ancora nessuno.