Lazio Primavera, Ternana battuta (2-3) e sesta vittoria di fila. Santovito: «Ora siamo più squadra»

La Lazio Primavera soffre nell'incontro con l’ultima della classe Ternana, ma alla fine porta a casa la sesta vittoria consecutiva. Nonostante le assenze e la differenza di organico la squadra di Mariani interrompe l’imbattibilità di quella di Calori che torna a prendere gol dopo quattro gare. Decisivi i marchi di De Santis, Santovito e capitan Bertini. I biancocelesti restano in vetta al gruppo B di Primavera 2 a +4 sul Cesena vittorioso 2-0 sullo Spezia. Per i romagnoli come al solito ci hanno pensato i gemelli Stiven e Cristian Shpendi, saliti rispettivamente a 15 e 10 gol in stagione.

Lazio subito in controllo, ma la Ternana torna a galla nel finale di primo tempo

La Lazio la sblocca la gara alla prima occasione con un eurogol di De Santis. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo al 6’ battuto da Shehu la sfera arriva al terzino sinistro che col suo mancino batte Morlupo con una traiettoria perfetta che si infila sotto al sette. Al 35’ i biancocelesti raddoppiano ancora da angolo, stavolta battuto da Bertini, sul quale Santovito arriva puntuale di testa. Ternana affondata nel suo momento migliore. I rossoverdi, già in difficoltà per le tante assenze, sono costretti pure a sostituire il proprio miglior marcatore stagionale Falanga (5 gol) con Cardoni. Eppure la squadra di Mariani non molla e accorcia le distanze al 39’ con la punizione vincente di Lamberti viziata da una leggera deviazione che beffa Moretti.

Decisivo Bertini su rigore. Torna in campo Coulibaly

Anche la seconda frazione è molto equilibrata con la Ternana che continua a perdere i pezzi. Mariani è costretto a rinunciare anche a Nunzi a centrocampo per infortunio. Le emozioni scarseggiano, ma al 73’ Castigliani spezza il torpore con un’azione personale fermata fallosamente in area da Giordano. L’arbitro Canci non ha dubbi e assegna il rigore che Bertini stavolta realizza a differenza di quanto accaduto in casa contro il Benevento a fine novembre. Il capitano dell’under 19 biancoceleste interrompe un digiuno di sette gare tra campionato e coppa e raggiunge quota 8 gol, ma salterà il prossimo match per squalifica. La Ternana dal canto suo si conferma un osso duro e all’83’ accorcia di nuovo le distanze con Tunkara. Nel finale la Lazio si chiude e riesce a non capitolare ulteriormente sugli attacchi avversari. Da registrare il ritorno in campo di Coulibaly dopo oltre tre mesi.

Lazio Primavera, Santovito: «Ora siamo più squadra. Contento che il mister mi stia dando fiducia»

In seguito al match Giacomo Santovito, autore del momentaneo raddoppio iniziale, ha commentato la vittoria ai microfoni ufficiali biancocelesti: «Noi guardiamo il nostro percorso, poi si vedrà. Se gli attaccanti mi pagheranno una cena? Ora glielo dico (ride, ndr). Dobbiamo fare il nostro, fare sempre tre punti e restare in cima alla classifica». Il difensore parla da veterano in un momento in cui vede miglioramenti sia di squadra che personali: «Siamo migliorati molto sotto il punto di vista calcistico e di squadra rispetto a inizio anno. Oggi abbiamo preso gol troppo facilmente, ma per fortuna siamo rimasti concentrati fino alla fine portando a casa il risultato. Fisicamente sto bene dopo tre partite di fila, sono contento che il mister mi stia dando fiducia. Stiamo entrando sempre più in sintonia, se uno sbaglia l’altro recupera e dobbiamo procedere così fino alla fine».