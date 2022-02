Lazio Primavera a valanga sul Crotone con 7 gol. De Santis: «Sarri ci segue molto»

Prosegue la marcia della Lazio Primavera. La squadra di Calori così come fatto contro il Perugia archivia la pratica Crotone nella prima frazione, ma stavolta nel secondo tempo non si ferma. I biancocelesti aprono con una larghissima vittoria la 15esima giornata del gruppo B di Primavera 2. Risultato netto quello dell’under 19 biancoceleste che espugna il Baffa di Crotonei con 7 gol. Confermata la partenza perfetta in questo 2022 per la squadra di Calori con 11 reti segnate e nessuno subito. Oggi a festeggiare sono stati in tanti. Nel primo tempo a indirizzare la sfida è stato Mancino. L’esterno si è reso protagonista con una doppietta che lo rende il miglior marcatore biancoceleste in campionato assieme a Bertini a quota 7.

Nel finale della prima frazione è stato Shehu a chiudere i conti con il secondo gol consecutivo. Calori dopo il Perugia era stato chiaro: «Non mi piace quando si gestiscono le partite», e i suoi ragazzi hanno subito recepito il messaggio. Anziché fermarsi, nel secondo tempo la Lazio ha ricominciato a premere. Al 60’ lo 0-4 è corrisposto all’autogol di Filosa, mentre nel finale hanno certificato la goleada i subentrati Castigliani, Tare e Marinacci. L'unica pecca della mattinata perfetta della Lazio è stata la vittoria del Cesena contro la Salernitana (0-3). Con i gol di Carlini, Bernardi e Schirone i romagnoli restano in scia dei biancocelesti in vetta alla classifica.

Lazio Primavera, De Santis: «Dobbiamo continuare così. Sarri si interessa molto a noi»

Contento della vittoria il terzino Mirco De Santis: «Oggi siamo stati bravi a pressare subito e a sbloccarla, giocando anche un calcio bello da vedere. Questo campionato è particolare perché se non sblocchi presto le partite diventa dura». L’obiettivo è quello di proseguire su questa via: «Speriamo di continuare così, tre vittorie consecutive ci fanno bene, ma noi affrontiamo ogni partita per vincerla e alla fine tireremo le somme». Molto bene anche la porta inviolata secondo De Santis: «Al clean sheet ci puntiamo sempre perché vogliamo essere la migliore difesa del campionato. Poi davanti abbiamo giocatori di spessore e i tanti gol sono una conseguenza».

Infine una parentesi sulla prima squadra con la quale in settimana si è allenato: «Mister Sarri ci segue parecchio e ci fa arrivare spesso i complimenti. Con lui non ci ho ancora parlato, ma il suo staff si interessa molto a noi e fa piacere questo trattamento nei nostri confronti. Non mi ispiro a un solo giocatore. Quando salgo cerco di rubare qualcosa da tutti. Ogni giocatore mi può dare spunti. Lazzari è uno dei migliori crossatori del campionato italiano e studio come calcia. Poi osservo come si posizionano Luiz Felipe e Acerbi così come il veterano Radu. Ma anche da centrocampisti e attaccanti cerco di rubare qualcosa per la fase offensiva».