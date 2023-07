Lazio, ecco le prime due divise 2023-24 dedicate al primo scudetto. La terza verrà svelata ad Auronzo

Annunciate, spoilerate e ora lanciate ufficialmente. La Lazio alle 12 di oggi ha definitivamente svelato le divise della stagione 2023-24 che, come da tempo anticipato, sono dedicate allo scudetto del ’74 in occasione del 50° anniversario. Tutto sui social con semplici foto, anche se il club ha ingaggiato alcuni influencer di maglie da calcio che hanno pubblicizzato quella della Lazio in quattro posti iconici di Roma: fontana di Trevi, piazza Navona, Pantheon e il Lazio Style di via di Propaganda a due passi da piazza di Spagna.

Lazio, ecco le divise ufficiali 2023-24

Fuori perciò la divisa casalinga e quella dedicata alle trasferte. Come testimonial della squadra maschile sono stati scelti capitan Immobile, Romagnoli e Casale. Per la Women invece Giuliano, Falloni, Varriale e Toniolo. La prima maglia è classica, celeste, con il collo a V bianco e caratterizzata dall’aquila Olympia impressa sulla parte anteriore con un design in rilievo tono su tono. «Un tocco classico ma con un look moderno – spiega Mizuno – che rende omaggio alla maglia 1973-74».

La seconda invece è più particolare visto che è di colore blu navy e presenta e omaggia ancora di più lo scudetto conquistato dalla banda Maestrelli con il tricolore della bandiera italiana inserito nelle strisce in rilievo sulla parte anteriore e nelle strisce utilizzate sul bordo dei polsini. «L’audace colorazione all-navy – si legge nel comunicato della Lazio – riflette la forza del club e rafforza il suo coraggio di lottare in questa stagione di UEFA Champions League». I kit della nuova collezione saranno prodotti in poliestere 100% riciclabile e traspirante. Una volontà concertata per dimostrare l’impegno a favore della sostenibilità e nella riduzione dell’impronta di carbonio. La terza divisa (bianca con le rifiniture celesti) verrà svelata ad Auronzo di Cadore.