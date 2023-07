Lazio, in arrivo le maglie 2023-24: sono dedicate allo scudetto del '74

Dopo le anticipazioni, ora c’è anche la certezza. Tramite i propri profili social infatti la Lazio ha svelato qualche piccolo particolare delle divise della stagione 2023-24 che saranno definitivamente presentate (sempre tramite social) nella giornata di venerdì alle ore 12. Toccherà come al solito alle prime due, quella per le partite in casa (home kit) e quella per le partite in trasferta (away kit). Quest’anno le divise saranno dedicate al 50° anniversario della vittoria del primo scudetto, un dolce ricordo che di recente ha perso un grande protagonista come Vincenzo D’Amico.

👕 Our new Home & Away Kits

1973/74 ♾ 2023/24

🗓 Friday, July 7th at 12pm pic.twitter.com/i5nwYsLEJ3 — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 5, 2023

Lazio, ecco quando saranno svelate le divise 2023-24

Il club ha svelato il lancio delle nuove maglie proprio con delle immagini iconiche di 50 anni fa. Piccoli richiami alla vittoria della Lazio di Maestrelli contro il Foggia, delle 17:45 di quello storicocondal dischetto. Poi la festa dei tifosi. Un ricordo indelebile che tornerà vivo nella stagione 2023-24 grazie alle nuove divise. La prima, quella casalinga, avrà il collo a V bianco e altri richiami dello scudetto come “50° anniversario”, la bandiera italiana e non solo. La seconda sarà blu navy. In seguito (probabilmente ad Auronzo) verrà svelata la terza divisa bianca con rifiniture celesti e la "L", ovvero il 50 in numeri romani. La società sta anche pensando a una linea speciale di colore nero da utilizzare in. Il tutto ovviamente griffato