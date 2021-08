Luiz Felipe verso il forfait con lo Spezia. Fares e Caicedo ai saluti

Giovedì 26 Agosto 2021, 20:01

Allarme Luiz Felipe. Il brasiliano verso il forfait in campionato. Contro lo Spezia, Sarri rischia seriamente di non avere a disposizione il centrale per un problema muscolare che si porta dietro da qualche giorno. Non sarebbe una cosa particolarmente grave, ma essendoci la sosta, lo staff medico ha chiesto al tecnico prudenza soprattutto per non andare incontro a un incidente più serio. Domani si deciderà, ma Luiz Felipe probabilmente sabato in casa con i liguri non ci sarà. Al suo posto non ci sarà Patric, bensì Acerbi testato nell’allenamento serale come centrale di destra. Al suo fianco Radu, la novità anche perché lui e il campione d'Europa sono due sinistri. Un fatto singolare e, forse, un ulteriore segnale che in difesa bisogna fare qualcosa, oltre a prendere un esterno d’attacco.

Basic: «La Lazio era la mia prima scelta. Ho chiesto a Sarri di farmi allenare al 100% sin da subito»

Lazio, assenze sospette

Sarri ha condotto l’allenamento con diverse assenze ma badando al sodo e a preparare al meglio la gara di sabato con lo Spezia. Hanno particolarmente colpito anche le assenze di Fares e Caicedo. Il primo sta trovando l’intesa con il Genoa, ma occhio che si sarebbero fatte sotto altre squadre. Assente anche l'equadoriano sul quale c’è il pressing di diverse squadre turche e nelle ultime ore pare che il Besiktas stia tentando di accelerare per ultimare l’acquisto a titolo definitivo. Si muove qualcosa anche su Vavro, con il Copenaghen che sta privando a convincere la Lazio a vederlo in prestito.