Un discorso alla squadra e al tecnico prima del debutto in campionato. Alla vigilia della sfida in trasferta con il Cagliari, in programma domani alla Sardegna Arena, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, incontra i suoi giocatori nel centro sportivo di Formello. Presente anche l'allenatore Simone Inzaghi, che nel pomeriggio parlerà in conferenza stampa. Più tardi le presentazioni di Reina ed Escalante.

