Leiva e Cataldi verso il rinnovo. Parolo show nel test con la Primavera

Il maestro e l’allievo. Lucas Leiva e Danilo Cataldi: il presente e il futuro della Lazio in regia. Il brasiliano fa parte dei leader dello spogliatoio e anche in questa stagione si è dimostrato fondamentale per gli equilibri del 3-5-2 di Inzaghi. Quando è mancato per infortunio, Cataldi lo ha sostituito nel migliore dei modi. La prima volta contro la Spal all’Olimpico Danilo segnò un gol e realizzò un assist per Immobile. Anche a Marsiglia la prestazione del centrocampista, cresciuto nel vivaio laziale, è stata positiva. Poi lo scorso 2 marzo è arrivata la ciliegina sulla torta: il gol nel 3-0 contro la Roma. Una rete che ha ripagato Cataldi di tutti i sacrifici fatti dalla scorsa estate ad oggi. Ad Auronzo di Cadore era ultimo nelle gerarchie del tecnico, ma giorno dopo giorno ha scalato posizioni, scavalcando anche Badelj.RINNOVOMolto utili sono stati i consigli di Leiva: messaggi preziosi che Cataldi ha colto al volo, essendo una mezza naturale adattata nel ruolo di playmaker. Entrambi a giorni rinnoveranno il proprio contratto con la Lazio. Il 32enne brasiliano allungherà l’accordo in biancocleste almeno fino al 2022, mentre il 24enne romano sogna di legare il suo nome a quello della Lazio per molti anni.TESTIntanto, in mattinata la squadra si è allenata a Formello. I ragazzi di Simone Inzaghi hanno sfidato in un test amichevole la Primavera di Bonacina, vincendo per 7-1. Parolo, autore di una tripletta, Correa, Leiva, Romulo e Capanni sono finiti sul tabellino dei marcatori. Gli allenamenti, aspettando il rientro dei sei nazionali (Bastos, Immobile, Marusic, Milinkovic e Bastos), riprenderanno martedì pomeriggio in vista del match contro l’Inter, in programma domenica 31 marzo a San Siro.