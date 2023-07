Lazio, il calendario della nuova stagione: prima giornata a Lecce, ultima in casa con il Sassuolo. Ecco le date dei derby

Alla prima giornata la Lazio volerà a Lecce, all'ultima affronterà in casa il Sassuolo. L'urna di Serie A ha svelato il calendario biancoceleste per il campionato 2023-24. Inizio difficile per Sarri, che nelle prime otto giornate avrà ben quattro big match: in trasferta il Napoli alla terza, la Juventus alla quarta e il Milan alla settimana, mentre all'Olimpico arriverrà l'Atalanta all'ottava. Le date cerchiate in rosso sono quelle dei weekend del 12 novembre e del 7 aprile, quando andrà in scena il derby contro la Roma.

1a giornata: Lecce-Lazio

2a giornata: Lazio-Genoa

3a giornata: Napoli-Lazio

4a giornata: Juventus-Lazio

5a giornata: Lazio-Monza

6a giornata: Lazio-Torino

7a giornata: Milan-Lazio

8a giornata: Lazio-Atalanta

9a giornata: Sassuolo-Lazio

10a giornata: Lazio-Fiorentina

11a giornata: Bologna-Lazio

12a giornata: Lazio-Roma (12 novembre)

13a giornata: Salernitana-Lazio

14a giornata: Lazio-Cagliari

15a giornata: Hellas Verona-Lazio

16a giornata: Lazio-Inter

17a giornata: Empoli-Lazio

18a giornata: Lazio-Frosinone

19a giornata: Udinese-Lazio

20a giornata: Lazio-Lecce

21a giornata: Torino-Lazio

22a giornata: Lazio-Napoli

23a giornata: Atalanta-Lazio

24a giornata: Cagliari-Lazio

25a giornata: Lazio-Bologna

26a giornata: Fiorentina-Lazio

27a giornata: Lazio-Milan

28a giornata: Lazio-Udinese

29a giornata: Frosinone-Lazio

30a giornata: Lazio-Juventus

31a giornata: Roma-Lazio (7 aprile)

32a giornata: Lazio-Salernitana

33a giornata: Genoa-Lazio

34a giornata: Lazio-Hellas Verona

35a giornata: Monza-Lazio

36a giornata: Lazio-Empoli

37a giornata: Inter-Lazio

38a giornata: Lazio-Sassuolo