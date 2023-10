Verissimo, dal ritorno di Sophie Codegoni al capitano della Lazio Ciro Immobile: tutti gli ospiti della domenica di Canale 5

È arrivato il weekend ed è tempo di Verissimo. Dopo la puntata di ieri pomeriggio, torna oggi l'appuntamento con il salotto di Silvia Toffanin a partire dalle 16.30 su Canale 5. Interviste di coppia, confessioni a cuore aperto e rivelazioni inedite, anche per questo fine settimana la padrona di casa ha un menù ricco e vivace per i telespettatori. Vediamo dunque insieme le anticipazioni e gli ospiti di questa domenica 22 ottobre.

Gli ospiti di oggi

Per la prima volta a Verissimo, il capitano della Lazio e della Nazionale Italiana Ciro Immobile sarà intervistato da Silvia Toffanin insieme alla moglie, Jessica Melena. Torna invece a distanza di una settimana Sophie Codegoni, per commentare le dichiarazioni del suo ex compagno Alessandro Basciano, ospite del salotto di Canale 5 ieri pomeriggio. Spazio poi per l'intervista ritratto di Enzo Iachetti e infine, direttamente dalla scuola di Amici, Rudy Zerbi, volto noto di Mediaset che sarà intervistato ancora una volta da Silvia Toffanin.

