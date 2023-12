Domenica 3 Dicembre 2023, 07:12 - Ultimo aggiornamento: 07:13

La perizia che spieghi chi aveva ragione e chi torto ancora non c'è. Ma c'è l'annuncio: i soldi che il centravanti della Lazio, Ciro Immobile, riceverà come risarcimento del danno dall'assicurazione saranno devoluti in beneficenza.

Immobile e l'incidente con il tram, il 12 settembre la super perizia per ricostruire velocità e dinamica dello scontro

IL FATTO

L'ANNUNCIO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era il 16 aprile scorso, domenica di Pasqua. La Lazio aveva giocato quattro giorni prima, pareggiando all'Olimpico 2 a 2 con il Lecce, e con Immobile che aveva segnato il primo gol per i biancazzurri. Quella mattina, presto, Immobile è a bordo del suo Land Rover Defender insieme alle due figlie, Michela e Giorgia, 10 e 8 anni, e sta percorrendo lungotevere delle Armi. All'arrivo a piazza Cinque Giornate, la collisione con un tram della linea 19. Il mezzo di Atac, un Socimi di quelli acquistati per i mondiali di Italia 90, finisce fuori dai binari. Alla fine, si conteranno 8 feriti fra autista e passeggeri del mezzo pubblico più lo stesso calciatore - distorsione della colonna vertebrale e una costola rotta - e le due bambine, cui i sanitari assegnarono 30 e 50 giorni di prognosi. Da lì, inizia il balletto su chi ha ragione: sia il conducente Atac che il capitano della Lazio sostengono di essere passati con il verde. Roma Servizi per la Mobilità, dopo una serie di controlli, affermò che il semaforo era perfettamente funzionante escludendo, quindi, l'ipotesi di un malfunzionamento che avrebbe potuto far segnare contemporaneamente due verdi fra loro contrastanti. Nessuna telecamera è puntata sull'incrocio e i testimoni non sono stati in grado di dare informazioni risolutive. Per cui, accusa e controaccusa con reciproca richiesta di risarcimento dei danni.Quanto Immobile riceverà dalla propria assicurazione come risarcimento per la prognosi delle due figlie, da punto di vista assicurativo risarcite come passeggeri danneggiati, sarà devoluto a un ente benefico. L'annuncio arriva direttamente dall'avvocato del calciatore, Erdis Doraci, sui social: «Il 16 aprile Ciro, con a bordo le due figlie piccole, rimaneva coinvolto in un incidente contro un tram dove viaggiavano l'autista e altri passeggeri. Fortunatamente, a parte le due bambine, nessuno riportava danni che rendevano necessario il ricovero. In considerazione dell'imminente visita medico legale sulle due figlie minori, ho appreso dal mio assistito che insieme alla moglie hanno intenzione di devolvere la somma che riceveranno come risarcimento. Non sono sorpreso perché la sensibilità ed il buon senso hanno caratterizzato ogni comportamento di Ciro dal giorno di quell'incidente brutto, ma per fortuna senza conseguenze gravi».Fer. M. Mag.© RIPRODUZIONE RISERVATA