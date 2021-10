Venerdì 15 Ottobre 2021, 20:02

Nessun dubbio, nessuna sorpresa. Torna Immobile al centro dell’attacco, Patric giocherà in difesa al posto dello squalificato Acerbi. Sarri ha fatto le sue scelte e non ha modificato la formazione tipo. Tranne il centrale azzurro, assente per squalifica, il tecnico punterà sugli stessi che non hanno giocato granché a Bologna. L’unica differenza, e non è poco, visto di chi si tratta, è il rientro di Ciro Immobile che riprenderà il suo posto in avanti.

Immobile al centro dell'attacco: la formazione

Accanto a lui Pedro e Felipe Anderson. Anche poco più dietro ci saranno Leiva, Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Sarri insiste sugli stessi non solo per avere una reazione dopo la disfatta di Bologna, ma anche perché vuole che gli automatismi diventino sempre più semplici. Questo è l’esito delle prove di Formello, con l’allenatore che ha testato la squadra a livello tattico, ma pure sui calci piazzati e le palle inattive. Sono stati provati anche degli schemi e delle soluzioni alternative, ma su questo, come al solito, c’è il massimo riserbo.

Difesa confermata

Sarà lo spagnolo Patric a giocare al posto dello squalificato Acerbi. La settimana scorsa si era ipotizzata una possibilità per Radu, visto che la sua condizione sta crescendo di allenamento in allenamento, ma alla fine l’ha spuntata l’ex del Barcellona. Per lui una bella opportunità per mettersi in mostra ed entrare un po’ di più nel cuore dei tifosi. Per ora Patric dalla maggior parte dei tifosi è visto più come un fastidio che un valido giocatore della rosa. Sarri ci punta, ora toccherà a lui rispondere sul campo e far vedere di che pasta è fatta davvero, visto che ci sono avversari come Dzeko e Lautaro Martinez, ma anche l’amico ed ex compagno Correa.