Lazio-Inter, probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

Quest'anno, il tifoso biancoceleste, assieme al derby con la Roma, ha cerchiato sul calendario con un pennarello rosso anche la data della partita contro l'Inter, in casa, ovvero la prima di Simone Inzaghi all'Olimpico sulla panchina di una squadra diversa dalla Lazio. Perché ventidue anni, tra discese ardite e risalite, uno scudetto da attaccante, una Coppa Italia e due Supercoppe da allenatore non si dimenticano con un treno per Milano. E non si dimenticano per lui, come non si dimentica per chi, in questi ventidue anni, ha fatto il tifo per lui.

Al di là dei sentimentalismi, però - che non sarebbero neanche finiti considerato che tra le due squadre di ex ce ne sono stati e ce ne sono ancora parecchi, per ultimo Joaquin Correa -, Lazio-Inter sarà una partita cruciale soprattutto per Maurizio Sarri. Il nuovo tecnico dei capitolini ha da dimostrare ai suoi "supporter" che il passato è andato e ora c'è da sognare in grande, ma soprattutto ci si deve rialzare dopo la batosta di Bologna contro gli uomini di Sinisa Mihajlovic. Gli ingredienti affinché siano uno spettacolo, anche sugli spalti, ci sono tutti. Non resta che vedere chi ci sarà in campo, per il resto: che vinca il migliore.

SEGUI LA DIRETTA DI LAZIO-INTER

Lazio-Inter, le probabili formazioni

E quindi Sarri schiererà il solito 4-3-3, con i soliti undici a eccezione di Francesco Acerbi, fuori per squalifica e di nuovo in campo con la Fiorentina. Al posto dell'azzurro, in coppia con Luiz Felipe al centro della difesa, ci sarà Patric, sulle fasce i soliti Manuel Lazzari (in pole position per una maglia da titolare su Adam Marusic) e Elseid Hysaj. Lucas Leiva sarà il regista, affiancato da Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Ciro Immobile ritroverà il suo ruolo al centro dell'attacco biancoceleste e verrà supportato da Pedro e Felipe Anderson.

Per Inzaghi, invece, i dubbi sono soprattutto in attacco: sia Lautaro Martinez, sia il Tucu torneranno in Italia, dall'Argentina, giusto in tempo per giocare la partita importante di Roma, quindi è probabile che "a fare gol", assieme a Edin Dzeko, ci sarà Ivan Perisic, che partirà da posizione più defilata rispetto al bosniaco. Il suo posto sulla fascia, a centrocampo, verrà preso da Federico Dimarco (che sta bene su tutto), il resto della squadra è confermato rispetto alle ultime uscite.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

INTER (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Perisic; Dzeko. All. Inzaghi.

Dove vederla in tv e diretta streaming

La partita tra Lazio-Inter delle 18 allo stadio Olimpico di Roma sarà trasmessa in esclusiva su Dazn, e quindi su app, mentre la diretta testuale sarà disponibile sul sito del Messaggero.it.