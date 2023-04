Lazio, doppia seduta tattica in ottica Inter. Cataldi sul rinnovo: «Continuare qui era sia un sogno sia un obiettivo»

Doppia seduta in ottica Inter archiviata in casa Lazio. In mattinata, come al solito, la squadra è stata divisa per reparti. Sarri si è preso la difesa più i registi Cataldi e Marcos Antonio oltre il portiere Provedel. Tutta tattica a differenza di centrocampisti e attaccanti che hanno svolto delle azioni con conclusione in porta e un’esercitazione con l’ausilio della traversa agli ordini di Martusciello. Quest’ultimo è stato anche protagonista di un siparietto con Casale. Alla battuta del difensore: «Noi ci alleniamo. Qui invece giocate e basta», il tecnico ha risposto sorridendo: «Voi la domenica non fate niente».

Lazio, gruppo praticamente al completo per Sarri

Nel pomeriggio invece il gruppo è stato riunito per studiare il 3-5-2 dell’Inter e per poi chiudere la giornata con una partita a campo ridotto. Tutto in gruppo per Immobile, così come per Zaccagni e Pellegrini. L’unico assente è stato Fares, mentre si è rivisto anche Radu dopo la febbre. Allenamento regolare anche per Cataldi, di rientro dalla squalifica e al settimo cielo per il rinnovo firmato: «Si tratta di un percorso lungo – ha detto ai canali ufficiali del club – e una parte di vita che spero di onorare fin quando me ne sarà data l'opportunità. È sempre stato il sogno e l’obiettivo. Diventa questo quando inizi a capire che potresti fare della tua passione un lavoro».

Le parole di Cataldi

Sul passato: «Quando sono andato in prestito l’obiettivo è sempre stato quello di tornare. Poi sono rimasto per convincere chi si era fatto un’idea sbagliata di me soprattutto della persona». Sulle caratteristiche: «Mi sento un altro giocatore e ho avuto anche l’opportunità di lavorare con allenatori che mi hanno cambiato sia tatticamente sia mentalmente». Sui tecnici: «Il secondo anno con Pioli è stato un mio rimpianto. Mi ricordo che mi diceva: “Se c’è possibilità fai la mezzala, altrimenti il play”. Adesso con mister Sarri quel ruolo è diventato più mio». Sui compagni, attuali e non: «Ho incontrato tante persone fantastiche. Ho iniziato con Biglia e Ledesma, che tutt’ora sento. Poi è arrivato Leiva che mi ha aiutato più di tutti: il mio punto di riferimento. Radu invece è stato la mia ancora in tanti momenti». Infine sul campionato: «Col Torino è stato un episodio. Adesso giochiamo due volte a Milano e poi col Sassuolo: dobbiamo dare tutto anche se c’è un po’ di stanchezza per mille motivi».

Probabili formazioni:

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; L. Martinez, Lukaku. All.: Inzaghi.

Indisponibili: Skriniar, Dalbert.

Diffidati: Acerbi, Dumfries, Mkhitaryan.

Squalificati: -

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; S. Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: -

Diffidati: Romagnoli, Cancellieri.

Squalificati: -