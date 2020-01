Lazio, Correa "vede" la Roma. Strakosha ok, Cataldi no

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Correa punta la Roma. Ieri l’argentino si è rivisto in campo. Joaquin ha svolto con i compagni sia il riscaldamento sia il lavoro iniziale, prendendo anche parte alle prove tattiche. Buone notizie per Inzaghi che oggi però non potrà schierarlo. In realtà era a rischio anche a Brescia ma in questo periodo si deve fare di necessità virtù. In quell’occasione sostituì lo squalificato Luis Alberto nel ruolo di mezzala. Il Tucu ha riportato un problema al polpaccio. La prima diagnosi parlava di indurimento ma a guardare il tempo di recupero (è fuori dal 5 gennaio) è probabile che si tratti di qualcosa di più. Ecco perché il tecnico biancoceleste continua a usare le giuste precauzioni. La diagnosi non ha lasciato scampo, invece, a Cataldi: lesione. Anche il centrocampista azzurro ha stretto i denti in un momento di estrema necessità. E’ stato lo stesso Inzaghi ad ammetterlo: «Gli va fatto un plauso, è sceso in campo contro Brescia, Napoli e Cremonese. Forse senza essere in grado di giocare». In particolare Danilo ha riportato una lesione al soleo del polpaccio destro. In realtà non c’è bisogno degli esami strumentali, bastava guardare il suo volto e la sua espressione mentre usciva dal campo contro la Cremonese.NIENTE ESAMITutto ok invece Strakosha. Il portiere ieri avrebbe dovuto sottoporsi si ad un controllo in Paideia per un riacutizzarsi del dolore per una vecchia distrazione al gomito e un problema al polso destro che si porta dietro da tempo. Alla fine non è stato necessario. Niente di preoccupante, sarà regolarmente in campo.GARA BENEFICA PER L’ ALBANIAMagari oggi allo stadio potrebbe esserci anche papa Fotaq che tornerà a parare in una partita organizzata dal ds Tare tra vecchie glorie. Una gara di beneficenza per il terremoto che ha colpito l’Albania il 26 novembre scorso. Il 29 gennaio i calciatori della Lazio presenzieranno, nelle veste di camerieri, alla cena benefica organizzata dalla So.Spe di Suor paola.