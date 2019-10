Immobile, l'ennesima doppietta stagionale per sbloccare la Lazio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Novantanove volte Ciro. Quota cento in biancoceleste ora è davvero a un tiro di schioppo. Infinito e insaziabile Immobile. Con la doppietta realizzata al Torino, la quarta stagionale dopo sole dieci giornate di campionato (la ventunesima da laziale), il centravanti della Lazio con dodici gol in dieci partite prende il largo nella classifica cannonieri e, cosa più importante, spinge la sua squadra verso la zona Champions con la seconda vittoria consecutiva dopo il successo di Firenze. È la prima volta che succede in questa stagione. E chissà che non sia la scintilla che abbia definitivamente sbloccato la formazione di Inzaghi, sempre piuttosto bella in campo, ma assai altalenante nei risultati. Almeno prima di Firenze e ieri col Toro. «Forse abbiamo cominciato ad ingranare, ed era ora perché ce lo meriteremo dopo tutto quello che abbiamo fatto. I 99 gol? Non mi piace come numero, avrei preferito segnare un solo gol, adesso vediamo che succede più avanti», la carica e la scaramanzia dell’attaccante biancoceleste che non sta nella pelle, ma più per il successo della squadra che per la soddisfazione personale.Pensare che il centravanti, come quattro giorni fa a Firenze, pure col Torino è stato in dubbio fino alla fine per un problema al ginocchio. Un fastidio che gli dava parecchie noie, ma dopo l’ennesima prestazione da incorniciare, Ciro ci scherza sopra e non ci pensa più: «Devo ammettere che avevo un po’ di paura per il ginocchio, ma giocandoci sopra non ho avvertito alcun dolore. L’esultanza con la cresta? Non era per imitare il mio amico Belotti, ma solo una cosa che avevamo organizzato io e Cataldi, ma lui l’ha fatto bene io male e sembrava che volessi imitare il Gallo, ma non è così». Sui gol e i record, Immobile ci tiene a puntualizzare una cosa: «È merito dei miei compagni, davvero, con gente come Caicedo, Correa, Luis Alberto e Milinkovic è facile fare queste cose». Per Immobile, sono 79 i gol in serie A con la maglia della Lazio, due in più di Chinaglia a tre da Rocchi. È la sesta gara consecutiva che Immobile va a segno, cinque di campionato e una d’Europa League.Felice e soddisfatto Inzaghi. «Non avevo dubbi sulle qualità della Lazio – ha detto il tecnico - abbiamo sempre giocato bene, ma non siamo stati fortunati come a Glasgow o in altre gare». Adesso volare basso è il diktat del tecnico laziale: «Stiamo avendo continuità, ma ora viene il difficile, a cominciare da una gara tosta come quella col Milan di domenica prossima».