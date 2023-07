Lazio, l'Al Hilal fa sul serio per Milinkovic, ma la priorità del serbo è restare in Europa. Ecco le possibilità

Sono passati cinque giorni dall’inizio ufficiale delle trattative. In casa Lazio di nomi cominciano a uscirne tanti, ma per il momento a Formello ancora non si sono visti volti nuovi. Sarri da tempo ha chiesto almeno quattro colpi per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, ma difficilmente ne avrà tre come sperava all’inizio del ritiro di Auronzo di Cadore. Una situazione che al Comandante inizialmente non faceva impazzire, ma che ha accettato poiché ha visto gli sforzi della società per alcuni suoi obiettivi.

Lazio, per Milinkovic non mancano gli esimatori

Tra questi c’era anche Frattesi, ormai a un passo dall’Inter. L’ex vivaio biancoceleste piace eccome a Sarri, ma per avvicinarcisi la Lazio avrebbe prima dovuto vendere Milinkovic. Sergej come al solito è al centro di molte voci di mercato. Negli ultimi giorni si è tornato a parlare di Juventus, club col quale il serbo e il suo agente Kezman hanno un pre-accordo da 6 milioni annui al calciatore. Allegri lo vorrebbe subito con sé, ma il nuovo ds Giuntoli prima vorrebbe virare su altri profili come Zielinski (altro calciatore che piace tanto a Sarri).

Lazio, Pedro il primo "acquisto" dell'estate. Per i nuovi arrivi Marcos Leonardo resta in pole

L’Al Hilal fa sul serio, ma Sergej vuole l’Europa. Kamenovic invece...

L’unico club che di recente ha fatto passi importanti per il serbo è stato l’. L’agente di Milinkovic infatti ha ricevuto un’offerta contrattuale molto importante, più alta dei 12 milioni all’anno di cui si parla. Cifre veramente elevate che però al momento non interessano al Sergente. L’obiettivo per ora è restare in Europa per giocare ad alti livelli e gli scenari possibili sono due. O restare fino alla scadenza del contratto con la Lazio giocando la(il più probabile). Oppure partire in direzione Torino. Ma in quel caso servirebbe un’offerta superiore ai 30 milioni da parte della Juve, ipotesi per ora difficile considerando la presenza di due giocatori simili a Sergej in rosa come. Ci vorrà meno tempo invece per trovare sistemazione a Kamenovic, altro giocatore della Lazio gestito da Kezman. Il difensore serbo si sta allenando in ritiro con locome successe conlo scorso anno ale si sta cercando di trovare al più presto una soluzione.