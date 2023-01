Lazio, Felipe Anderson firma il passaggio ai quarti di Coppa Italia: Bologna battuto 1-0

Non c’è Immobile? Ci pensa Felipe Anderson. Il brasiliano alla 250esima presenza con la Lazio mette la firma alla terza gara di fila, come nell’ottobre 2015 con Pioli. Grazie al suo pupillo Sarri sorride contro il Bologna e approda ai quarti di finale di Coppa Italia per la sesta volta consecutiva. Altra risposta importante, anche se col minimo risultato nonostante quanto prodotto. Bene di nuovo in difesa con il secondo clean sheet di fila e soprattutto il ritorno tra i pali di Maximiano.

Lazio, terzo gol di fila per Felipe Anderson

Pronti via, c’è subito un’occasione per la Lazio: Felipe Anderson si fa trovare pronto e calcia a bruciapelo verso Skorupski che però risponde presente. Il secondo a provarci è Milinkovic su sviluppi di corner, mentre al 12’ è Zaccagni a mettersi in proprio saltando Cambiaso e Soumaoro, ma lascia partire un destro troppo debole. Il Bologna si fa vedere giusto con un tiro da fuori di Orsolini, mentre la Lazio al 33’ sblocca la gara. Pedro in stile derby ruba palla a Sosa e mette dentro per Felipe Anderson che a porta libera non può sbagliare. Un guizzo che permette ai biancocelesti di amministrare il vantaggio fino all’intervallo, mentre manca all’appello la reazione ospite.

Tante occasioni, ma nessun gol nella seconda frazione

Nella ripresa Thiago Motta dà il via alle rotazioni: dentro Lucumí e Medel per Soumaoro e Schouten. La Lazio invece risponde con la solita azione personale di Zaccagni e il colpo di testa di poco alto di Milinkovic. La squadra di Sarri chiude il Bologna nella propria ragnatela di passaggi arrivando spesso alla conclusione con Luis Alberto e il solito Zaccagni. Manca solo il gol ai padroni di casa, mentre gli ospiti cercano la scintilla con Soriano, Zirkzee e Pyyhtiä. Sarri invece mette forze fresche in difesa con Casale e Marusic (alla 200esima presenza con la Lazio). Nonostante il risultato sono ancora i biancocelesti a provarci con Felipe Anderson, ma Skorupski è l’ultimo a mollare dei suoi. Nel finale c'è spazio anche per Vecino, Romero e Marcos Antonio, ma di emozioni non c'è ombra, e la squadra di Sarri controlla fino al triplice fischio.