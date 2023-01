Lazio, Patric: «Coppa Italia competizione difficile, può accadere di tutto. Fiero della mia carriera qui»

In seguito alla rifinitura nel centro sportivo di Formello, la Lazio ha pubblicato le parole di Patric in vista della sfida di Coppa Italia. Ecco come si è espresso il difensore spagnolo ai canali ufficiali del club: «Questa competizione rappresenta molto per noi. Ci ha dato tante soddisfazioni negli ultimi anni, è una competizione in più e noi vogliamo sempre portare a casa un titolo. Sappiamo che non è mai facile, ma vogliamo andare avanti. Penso che dopo la sosta non abbiamo iniziato nel modo giusto, lo sappiamo».

Lazio, le parole di Patric

Tanti sgli spunti positivi per il numero 4 dopo i tre punti presi al Mapei Stadium: «Dobbiamo ripartire dal Sassuolo perché è stata una vittoria fondamentale per noi per rimanere attaccati alle zone alte della classifica. Non è mai stato facile vincere su quel campo». Ancora sulla coppa: «In Coppa Italia sappiamo che ci saranno come sempre momenti difficili, in una gara secca può succedere di tutto, l’abbiamo visto con Napoli e Milan. Può accadere di tutto. Pensiamo partita per partita senza sottovalutare nessuna squadra». Sarà una gara in onore di Mihajlovic: «Per noi, soprattutto a Bologna, è stato difficile battere le sue squadre. Ricordo un paio di partite in cui siamo stati sconfitti, si vedeva come lui viveva il calcio. Ha fatto una grande carriera da giocatore e si vedeva che trasmetteva tanto alla squadra dalla panchina». Infine sul suo percorso alla Lazio: «La 170esima presenza con questa maglia rappresenta la mia carriera, il fatto di essere sempre stato pronto a soffrire e combattere nei momenti difficoltà. Penso di essere oggi più forte dello scorso anno, cerco di migliorare sempre e di lavorare sui punti deboli. Sono orgoglioso di quello che ho fatto e di essere qui alla Lazio».