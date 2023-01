Mihajlovic, commozione prima di Lazio-Bologna: striscione in Curva Nord, moglie e figlia in lacrime

Allo Stadio Olimpico di Roma, la partita di Coppa Italia Lazio-Bologna è stata anche l'occasione per ricordare Sinisa Mihajlovic. La memoria dell'ex calciatore dei biancocelesti e allenatore dei rossoblù, scomparso lo scorso 16 dicembre, è stata omaggiata dalla società del presidente Lotito con un video commemorativo, mostrato sui maxi schermi dello stadio, raffigurante le migliori immagini della storia del centrocampista con il club della Capitale. A bordocampo, assieme al patron, presente anche l'intera famiglia Mihajlovic, con la moglie e le figlie visibilmente commosse. In Curva Maestrelli è stata allestita una gigantografia, forti applausi e un caldo abbraccio anche da parte degli spettatori sugli spalti, con il tifo organizzato laziale che ha mostrato uno striscione dedicato: "Sinisa: padre marito e uomo vero, il tuo esempio vivrà per sempre”. Per l'occasione, le società hanno promosso un’iniziativa a favore dell’ ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo): le maglie dell'incontro, sin dal fischio d’inizio, saranno messe all’asta, con il ricavato destinato allo scopo.