Lazio-Benevento 1-0 diretta: autorete de Depaoli, avanti i biancocelesti

10'pt GOL LAZIO: Non è di Immobile la rete, probabilmente è autorete di Depaoli. Ma la Lazio comunque passa, dopo il palo colpito pochi minuti fa da Immobile. I biancocelesti sfruttano un errore in uscita della squadra di Pippo Inzaghi e colpiscono.

9'pt Radu colpisce di testa, sulla battuta di Luis Alberto.

8'pt Primo cambio passo di Lazzari, che s'accentra e viene steso. Calcio di punizione per la Lazio da buona posizione.

6'pt Risponde subito il Benevento, ancora con Ionita. Destro fuori di poco.

5'pt Sfortunato, Immobile: cross di Fares, zuccata dell'attaccante, che colpisce in pieno il palo a Montioò battuto. Sulla respinta poi non centra lo specchio della porta.

3'pt Buono l'avvio della formazione ospite. Concentrata la squadra di Filippo Inzaghi, che chiude tutti gli spazi.

1'pt Prima azione per il Benevento, con Ionita che stacca, dentro l'area di rigore. Conclusione alta.

1'pt E' iniziata la gara dell'Olimpico, il primo pallone lo muove la formazione campana.

La Lazio è alla ricerca di punti pesanti per la lotta alla Champions League. Pomeriggio all'Olimpico c'è il Benevento di Filippo Inzaghi, che non potrà salutare il fratello, Simone, a casa con il Covid. In panchina ancora l'amuleto Farris, chiamato a prendersi una vittoria che in ogni caso aiuterebbe la formazione biancoceleste ad avvicinarsi alle prime quattro, visti gli scontri diretti in programma oggi. Torna Correa davanti. L'argentino affiancherà l'osservato speciale: Ciro Immobile. Rientra anche Lazzari, in una delle partite più importanti della stagione. Quella che può indirizzare la parte finale del campionato.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All.: Farris.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli Glik, Barba, Letizia; Improta, Schiattarella, Ionita; Insigne, Sau; Gaich. All.: Filippo Inzaghi.

ARBITRO: Ghersini.

