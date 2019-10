Lazio, dall’Atalanta al Lecce: secondo tour de force in arrivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una gara ogni tre giorni. Simone Inzaghi riprende gli allenamenti a Formello nel pomeriggio, ma ha già la testa alla sfida con l’Atalanta, terza forza del campionato. Il match con i nerazzurri, in programma sabato 19 ottobre all’Olimpico alla ripresa del campionato dopo la sosta, sarà il primo di un mini tour de force che durerà fino a metà novembre. Cinque giorni dopo la gara con la squadra di Gasperini, la Lazio volerà a Galsgow in Scozia per la sfida di Europa League contro il Celtic. Domenica 27 ottobre, invece, affronterà la Fiorentina al Franchi. Mercoledì 30 ottobre il turno infrasettimanale di Serie A in casa contro il Torino, poi il big match con il Milan domenica 3 novembre in trasferta. Al rientro da San Siro, la Lazio il giovedì successivo affronterà ancora il Celtic, stavolta in casa, e concluderà il ciclo di partite a Roma contro il Lecce di Liverani, domenica 10 novembre. Insomma, Simone Inzaghi sarà chiamato a gestire le forze nel migliore dei modi e dovrà ruotare gli effettivi senza stravolgere la formazione. Gli obiettivi sono chiari: centrare la qualificazione europea nel girone e restare in piedi nella corsa al quarto posto.