Lazio, gestione per i titolari mentre Acerbi aumenta i ritmi. Le ultime su Cataldi e Lazzari

La Lazio ha iniziato a mettere il Cagliari nel mirino. Il doppio colpo Porto-Napoli non è stato semplice da digerire, ma Sarri ha già ordinato di resettare tutto. Sabato sera i biancocelesti saranno ospiti di una delle squadre più in forma del campionato e a certificarlo sono i risultati: 15 punti e una sola sconfitta nel 2022. Rendimento migliore pure del club capitolino che vede allontanarsi il sogno quarto posto, ma allo stesso tempo non potrà permettersi di mollare la presa.

Lazio, la ripresa con un lavoro differenziato per i titolari

Tutti concetti che Sarri illustrerà ai suoi calciatori, ma da domani con la prima full immersion tattica. In seguito al giorno di riposo quest'oggi la Lazio si è ritrovata suo campo Fersini per l’allenamento di ripresa: riscaldamento, possesso palla, partitella e lavoro atletico. Un programma che ha riguardato maggiormente chi non ha giocato o al massimo è subentrato contro il Napoli. L’unico titolare a non rientrare anzitempo negli spogliatoi è stato Felipe Anderson, sostituito al 65’. Tutti gli altri dopo la mobilità articolare e i circuiti tecnici hanno svolto solamente degli allunghi, compreso Immobile che ha superato i crampi di fine gara.

Lazio, cresce la condizione di Acerbi. Le ultime su Cataldi e Lazzari

Regolarmente in gruppo Acerbi. Il difensore punta a una nuova chance dal 1’ che arriverebbe esattamente a un mese dalla ricaduta al flessore della coscia sinistra. Sarri questo pomeriggio non ha avuto a disposizione cinque calciatori. Strakosha, Radu e Pedro sono rimasti nelle strutture interne di Formello semplicemente per gestione in vista di alcuni acciacchi. Cataldi e Lazzari invece continuano il rispettivo percorso di recupero dagli infortuni al flessore. Il centrocampista è reduce da uno stiramento di primo grado, mentre l’ex Spal di secondo. L’obiettivo è quello di restituirli a pieno regime per il derby del 20 marzo alle 18, ma non sono da escludere sorprese per la prossima settimana, soprattutto per Lazzari.