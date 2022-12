Lazio, 5-2 all'Hatayspor con cinque marcatori differenti. Minuto di silenzio e lutto al braccio per Mihajlovic

La Lazio porta a casa anche la seconda amichevole del mini ritiro in Turchia, ma c’è poco da sorridere per il mondo biancoceleste. Poco prima del fischio d’inizio con l’Hatayspor infatti arriva anche a Side la tragica notizia della scomparsa di Sinisa Mihajlovic. La vittoria firmata da cinque marcatori differenti (Vecino, Immobile, Pedro, Zaccagni e Romero) non può rimpiazzare l’amarezza per una perdita importante per il mondo del calcio e laziale in primis.

Vecino. Immobile e Pedro decidono il primo tempo

Il club omaggia fin da subito Mihajlovic con un minuto di raccoglimento prima dell’inizio della sfida e la fascia nera al braccio. Sul campo è quasi sempre un monologo della squadra di Sarri con giusto due defaillance tra primo e secondo tempo comunque ininfluenti per il risultato finale. Nella prima frazione i biancocelesti arrivano spesso dalle parti di Kardesler, ma sbloccano la gara solo al 34’. Cross di Lazzari, tiro al volo di Immobile lasciato solo e deviazione vincente di Vecino. Tre minuti dopo l’Hatayspor pareggia con El Kaabi dopo un regalo di Patric sul giro palla, ma sessanta secondi dopo Immobile ristabilisce le distanze dal dischetto e al 40’ Pedro porta il conto dei gol a 3 per la Lazio.

Zaccagni e Romero chiudono i conti

L’inizio della ripresa non è del tutto ottimale per la squadra di Sarri visto che al 48’ Ze Luis svetta su Lazzari dopo il traversone di Corekci e batte Maximiano, oggi schierato al posto di Provedel. Un colpo che non abbatte la Lazio, che al 63’ torna avanti di due lunghezze grazie al rigore perfetto di Zaccagni. Bravo Cancellieri a guadagnarselo. Entra bene l’ex Hellas, così come Romero che al 74’ recupera palla su fase di impostazione avversaria e fa 5-2 eludendo con freddezza l’intervento di Kardesler. In un pomeriggio difficile per i colori biancocelesti almeno arriva un’altra vittoria in Turchia, con tanto di ritorno in campo di Milinkovic (mezzora) e Kamenovic, quest'ultimo per l’assenza di Hysaj a causa di una contusione.