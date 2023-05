Lazio, tutti gli ex del 26 maggio a pranzo: Lulic a colloquio con Lotito. E intanto l'Olimpico è sold out

Tutto pronto per la festa. Sarà un pomeriggio da ricordare in casa Lazio e la speranza di Sarri è che possa esserlo anche dopo il triplice fischio con la Cremonese con tanto di secondo posto riconquistato. Di certo dalle 17 la scena se la prenderanno gli ex biancocelesti presenti in quel 26 maggio 2013, il giorno della Coppa Italia vinta contro la Roma. Tutti confermati i giocatori annunciati. Da Marchetti e Candreva, che hanno chiesto un permesso a Spezia e Salernitana, a Cana e Ledesma, passando per Brocchi, Kozak, Bizzarri, Konko e Biava, fino a Crecco, Hernanes, Klose e Mauri, ma soprattutto Lulic.

Lazio, gli ex del 26 maggio a pranzo con Lotito e Tare. Olimpico sold out

L'ex capitano di allora viene immortalato mentre sorridente abbraccia gli ex compagni di squadra e parla con Lotito, nonostante la sua esperienza non si sia chiusa al meglio con la Lazio. In onore del 26 maggio però, i dissapori sono stati momentaneamente messi da parte e davanti a un Olimpico sold out (64.171 spettatori) andrà in scena una grande festa. Prima però, come detto, tutti a pranzo al Circolo Canottieri Lazio, come svelato anche dai social del club con una foto che ritrae tutti gli invitati sorridenti assieme allo storico team manager Manzini, Tare, Lotito e soprattutto la Coppa Italia.