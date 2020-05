Lazio, da Lulic a Radu il ricordo della Coppa Italia vinta con la Roma: «Buon 26 maggio!»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Buongiorno, è il giorno dei giorni». Così la Lazio celebra sui social network l’anniversario della Coppa Italia, vinta contro la Roma in finale il 26 maggio 2013. Un derby indimenticabile: «Non ci sarà rivincita», assicurano i tifosi. Un trionfo ricordato sul web dai giocatori biancocelesti di ieri e oggi. Eroi di quella storica impresa o semplici spettatori, ormai diventati tifosi a tutti gli effetti. «Più passa il tempo, più la gloria aumenta», ricorda Stefan Radu, sbarcato da pochi giorni su Instagram. Gli fanno eco i suo ex compagni come Cristian Ledesma, che definisce il match «storico e irripetibile» e Sergio Floccari che parla di partita «incredibile e indimenticabile». Più diretto il messaggio del “Tata” Gonzalez: «l ricordo di oggi va a quel trofeo vinto in faccia alla Roma. Sarò sempre orgoglioso di aver trionfato in quella epica partita, insieme a grandi compagni e amici», spiega a Tmw Radio l’ex centrocampista, intervenuto da Montevideo. Intanto, alle tante celebrazioni, si aggiunge quella di Felipe Caicedo, che all’epoca era ancora in forza all’Espanyol. L’ecuadoriano ha postato una foto che lo ritrae con un nuovo look, capelli corti e biondi, e con la scritta: «26 maggio». Una data pregna di significato, soprattutto per il capitano Senad Lulic, erode di quella giornata con il suo gol al minuto 71, che su Instagram ha postato la foto del momento cui insaccò il pallone alle spalle di Lulic.