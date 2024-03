Lautaro contro Costacurta: «Non segno in match importanti? Può riguardare il gol contro il Milan in semifinale di Champions»

Lautaro Martinez ha rilasciato un'intervista in Argentina a Tyc Sports, durante i giorni di ritiro con la propria nazionale. Il capitano dell'Inter ha risposto alle critiche di Billy Costacurta che a Sky Sport aveva criticato il centravanti argentino per i mancati gol nelle partite importanti.

Lautaro Martinez risponde a Costacurta

Il Toro si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, rispondendo a tono all'attuale opinionista sportivo ed ex difensore della nazionale: «A volte evito di rispondere perché certi commenti fanno male. Al di là del fatto che si tratta di opinioni, le opinioni devono essere corrette. Costacurta ha detto che sono assente nelle grandi partite e questa affermazione è falsa. L'anno scorso ho segnato nella semifinale di Champions contro il Milan, una delle partite più importanti della storia del club. Magari può andarselo a rivedere.

E non solo, ho segnato in altre gare importanti».

Lautaro sul suo percorso all'Inter e sulle Olimpiadi

INTER - «Sto vivendo un momento molto bello all'Inter. Non immaginavo che avrei avuto questa carriera e in un club che storicamente ha un grande legame con gli argentini. Gioco all'Inter da 6 anni e per me è un prestigio essere nella storia di questo club. Lavoro ogni giorno per superarmi e spero di regalare una grande gioia alla nostra gente che sin dal primo giorno mi ha trattato in modo incredibile».

OLIMPIADI - «Sono sempre disponibile. Per me è un privilegio indossare la maglia dell'Argentina, da bambino sognavo di vestire questa maglioa e ascoltare l'inno in campo. Se Mascherano sta ascoltando, confermo di essere disponibile. Non dipenderà solo da me, dovrò parlare con il mio club ma farò di tutto per esserci».